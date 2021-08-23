Военные США не смогут помочь жителям Афганистана, которые хотят покинуть захваченную террористами "Талибана"* страну.
Власти США решили пропускать в кабульский аэропорт и эвакуировать только эти группы населения:
Остальные будут вынуждены остаться в Афганистане. Об этом сообщили журналисты CNN.
Ранее сотрудники ООН заявили, что десяти миллионам афганских детей необходима гуманитарная помощь. Они страдают от голода и болезней. Более четырёх миллионов несовершеннолетних не ходят в школу. Директор детского фонда организации Генриетта Фор подчеркнула, что её сотрудники будут защищать права детей даже на территории, где господствуют талибы*:
"Это мрачная реальность, с которой сталкиваются афганские дети, и она остается таковой, независимо от нынешних политических событий и перемен в правительстве".
* Запрещённая в России террористическая организация
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