В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы"

В крымском парламенте уверены, что саммит ждет два варианта развития событий.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков рассказал в интервью РИА Новости о двух возможных сценариях, ожидающих в будущем международный саммит "Крымская платформа", проведение которого намечено в Украине.

Бобков считает, что США утрачивают интерес к Украине, поэтому саммит в процессе работы "просто девальвируется". Второй вариант развития событий, по мнению Бобкова, приведет к тому, что страны-участники "займут пассивную позицию", и все их действия сведутся исключительно к декларациям и заявлениям.

Вице-спикер уверен, что западные страны едва ли смогут занять жесткую позицию по вопросу Крыма:

Даже если она и будет на первых порах, то со временем, вне всякого сомнения, сойдет на нет.

Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины состоится в Киеве 23 августа, на нем планируется обсуждение вопроса о "возвращении" Крыма.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Крыму назвали цирком приглашение России на "Крымскую платформу", а Зеленский призвал "давить" на Россию.

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