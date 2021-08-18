"Отстает от всего мира": на Украине заявили о деградации экономики

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что экономика Украины деградировала за 30 лет независимости.

На Украине каждый год 24 августа отмечается День независимости страны. В 2021 году исполняется 30 лет со дня независимости государства.

"Если говорить о месте Украины в мировой экономике, мы отстаём от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины — это деградация", — сказал Амелин.

По его словам, в 1991 году Украина находилась на 52 месте в мире по уровню ВВП на душу населения, что было выше стран Центральной Европы. В 2020 году Украина откатилась на 91 место.

В 1991 году на Украине было 6,9 тысяч долларов ВВП на душу населения, а сейчас — 13,1 тысяч. Таким образом, рост составил 90%. Это положительный результат, но за последние 30 лет в Польше, Венгрии и Чехии этот показатель увеличился в 4-6 раз. Да, Украина развивается, но более корректно и правильно было бы сказать, что она отстаёт от "всего мира", отметил Амелин.

По уровню ВВП на душу населения Украина уступает даже Белоруссии, которая в 1991 году имела худший потенциал для развития.

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