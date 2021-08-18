Директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберёзкин и исполнительный директор мониторинговой компании CIS-EMO Станислав Бышок рассказали RT, что заявление Трампа является очередной попыткой раскритиковать демократов.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай исследуют военные вертолеты Black Hawk, переданные Афганистану.
"Black Hawk — это, безусловно, один из лучших вертолётов, но это отнюдь не новинка, существует уже несколько десятилетий", — рассказал Подберёзкин.
Эксперт отметил, что в Афганистане трудно обнаружить новую технику. Кроме того, ни одно государство не будет рисковать новыми технологиями в сложной ситуации в Афганистане.
Станислав Бышок заявил, что Трамп пытается раскритиковать Демократическую партию. Он также подчеркнул, что заявление экс-президента не имеет отношения к внешней политике.
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