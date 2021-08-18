Трамп сравнил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России

Экс-президент заявил, что США тратили на Афганистан 42 миллиарда долларов ежегодно и "ничего не получили взамен".

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сравнил годовые расходы страны на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

Трамп посетовал на то, что многие политики и эксперты рассуждают в СМИ о том, что США надо было остаться в Афганистане:

Они не в курсе, что мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте, 42 миллиарда долларов. Насколько я понимаю, Россия тратит 50 миллиардов долларов в год на всю свою армию.

По словам Трампа, разговоры о том, что операция в Афганистане обходилась США в 1% от всего годового бюджета, — "чепуха". Американские военные 21 год присутствовали в Афганистане, растрачивая деньги, но это "ничего не принесло США взамен кроме расходов", отметил Трамп.

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