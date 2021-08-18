Экс-президент заявил, что США тратили на Афганистан 42 миллиарда долларов ежегодно и "ничего не получили взамен".
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сравнил годовые расходы страны на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.
Трамп посетовал на то, что многие политики и эксперты рассуждают в СМИ о том, что США надо было остаться в Афганистане:
Они не в курсе, что мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте, 42 миллиарда долларов. Насколько я понимаю, Россия тратит 50 миллиардов долларов в год на всю свою армию.
По словам Трампа, разговоры о том, что операция в Афганистане обходилась США в 1% от всего годового бюджета, — "чепуха". Американские военные 21 год присутствовали в Афганистане, растрачивая деньги, но это "ничего не принесло США взамен кроме расходов", отметил Трамп.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.