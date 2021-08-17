Убивший Бен Ладена офицер США: "Байден — это катастрофа"

Офицер Роберт О`Нил, который принимал участие в секретной операции спецназа США, завершившейся ликвидацией Усамы бен Ладена, назвал американского президента Джо Байдена "катастрофой".

"Итак, президент Байден — это катастрофа", — написал он в Twitter.

После того, как США вывели свои войска из Афганистана, в стране обострилось противостояние между движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) и правительственными силами. Несмотря на все обещания о помощи, Вашингтон бросил афганское правительство, которое пало после захвата Кабула талибами. Теперь территорию Афганистана полностью контролируют боевики, которые намерены руководить страной как политическая сила и в ближайшее время определиться с формой правления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.