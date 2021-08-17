Корпорация Facebook запретила материалы с талибами* в своих социальных сетях, к которым относится Instagram. Кроме того, ограничения коснутся мессенджера WhatsApp.
Представитель американской компании объяснил решение законодательством Америки, исходя из которого движение "Талибан"* — террористическая и крайне опасная организация. Её членам запретили пользоваться сервисами корпорации.
Сотрудники Facebook сотрут записи и аккаунты террористов и их соратников. Также чистке подлежат материалы и страницы тех, кто поддерживает радикальную организацию, симпатизирует ей. В корпорации пояснили:
"Мы удалим аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их прославление, поддержку и презентацию".
Талибы* общались и делились информацией в Facebook несколько лет.
Блокировать контент с "Талибаном"* в WhatsApp компания не сможет, поскольку информация там зашифрована. Однако представители заявили, что Facebook "примет меры", если узнает об использовании мессенджера террористом.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .