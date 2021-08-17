Facebook объявили о блокировке страниц и материалов, связанных с "Талибаном"*

Корпорация Facebook запретила материалы с талибами* в своих социальных сетях, к которым относится Instagram. Кроме того, ограничения коснутся мессенджера WhatsApp.

Представитель американской компании объяснил решение законодательством Америки, исходя из которого движение "Талибан"* — террористическая и крайне опасная организация. Её членам запретили пользоваться сервисами корпорации.

Сотрудники Facebook сотрут записи и аккаунты террористов и их соратников. Также чистке подлежат материалы и страницы тех, кто поддерживает радикальную организацию, симпатизирует ей. В корпорации пояснили:

"Мы удалим аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их прославление, поддержку и презентацию".

Талибы* общались и делились информацией в Facebook несколько лет.

Блокировать контент с "Талибаном"* в WhatsApp компания не сможет, поскольку информация там зашифрована. Однако представители заявили, что Facebook "примет меры", если узнает об использовании мессенджера террористом.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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