Боевики радикального и террористического движения "Талибан"* заявили, что обеспечат безопасность российского посольства в столице Афганистана. В МИД России следят за обстановкой в Кабуле. Представители призвали военных запустить переговоры о коалиционном правительстве.
Член катарского политического офиса "Талибана"* Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что военные не навредят российским дипломатам. Политик пояснил:
"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств".
Тем временем специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов потребовал стороны конфликта отказаться от личных целей и перейти к созданию коалиции.
По данным местных СМИ, сегодня президент республики Ашраф Гани оставит свой пост.
Талибы* захватили ещё два города на востоке: Махмудраки и Бамиан.
Ранее сотрудников посольств Евросоюза, которые не успели покинуть Афганистан, спрятали в тайное место из-за захвата Кабула военными "Талибана"*.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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