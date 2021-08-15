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Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*

Мир

Боевики радикального и террористического движения "Талибан"* заявили, что обеспечат безопасность российского посольства в столице Афганистана. В МИД России следят за обстановкой в Кабуле. Представители призвали военных запустить переговоры о коалиционном правительстве.

Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*

Член катарского политического офиса "Талибана"* Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что военные не навредят российским дипломатам. Политик пояснил:

"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств".

Тем временем специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов потребовал стороны конфликта отказаться от личных целей и перейти к созданию коалиции.

По данным местных СМИ, сегодня президент республики Ашраф Гани оставит свой пост.

Талибы* захватили ещё два города на востоке: Махмудраки и Бамиан.

Ранее сотрудников посольств Евросоюза, которые не успели покинуть Афганистан, спрятали в тайное место из-за захвата Кабула военными "Талибана"*.

*Запрещённая в России террористическая организация. 

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Талибан уже под Кабулом: чего ждать Афганистану и странам Центральной Азии. DW Новости (13.08.2021)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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