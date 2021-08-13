Киевский адвокат Дарья Климович ответила на предложение президента Зеленского всем, кто чувствует себя русским, уехать из страны.
Юрист посоветовала таким "патриотам" воспользоваться их же собственным советом и покинуть Украину.
Видео Дарья Климович выложила на своей странице в Instagram и в Facebook адвокатского бюро "Климович и партнеры".
Стоит отметить, что девушка занимается частной адвокатской практикой и, судя по другим постам в соцсетях, она — человек абсолютно аполитичный.
Пост, вызвавший настоящий взрыв в украинском сегменте интернета, лаконичен:
"Кто я такая, в конце концов, чтобы не слушать Президента?", — написала Дарья.
Начало ролика тоже "ничего дурного не предвещает":
Красивая девушка одевается, собирает чемодан. Все это сопровождается цитатами президента, депутатов, языкового омбудсмена, в которых звучат призывы "валить". В конце видео девушка делает вид, что уже как бы и уходит, везя за собой чемодан — но внезапно резко оборачивается и возвращается.
"Валите лучше сами из моей страны!", — появляется надпись на экране, и на этом видеоролик заканчивается.
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