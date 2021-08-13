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Адвокат из Киева ответила Зеленскому: Валите лучше вы из моей страны!

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский адвокат Дарья Климович ответила на предложение президента Зеленского всем, кто чувствует себя русским, уехать из страны.

Юрист посоветовала таким "патриотам" воспользоваться их же собственным советом и покинуть Украину.

Видео Дарья Климович выложила на своей странице в Instagram и в Facebook адвокатского бюро "Климович и партнеры".

Стоит отметить, что девушка занимается частной адвокатской практикой и, судя по другим постам в соцсетях, она — человек абсолютно аполитичный.

Пост, вызвавший настоящий взрыв в украинском сегменте интернета, лаконичен:

"Кто я такая, в конце концов, чтобы не слушать Президента?", — написала Дарья.

Начало ролика тоже "ничего дурного не предвещает":

Красивая девушка одевается, собирает чемодан. Все это сопровождается цитатами президента, депутатов, языкового омбудсмена, в которых звучат призывы "валить". В конце видео девушка делает вид, что уже как бы и уходит, везя за собой чемодан — но внезапно резко оборачивается и возвращается.

"Валите лучше сами из моей страны!", — появляется надпись на экране, и на этом видеоролик заканчивается.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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