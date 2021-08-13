Адвокат из Киева ответила Зеленскому: Валите лучше вы из моей страны!

Киевский адвокат Дарья Климович ответила на предложение президента Зеленского всем, кто чувствует себя русским, уехать из страны.

Юрист посоветовала таким "патриотам" воспользоваться их же собственным советом и покинуть Украину.

Видео Дарья Климович выложила на своей странице в Instagram и в Facebook адвокатского бюро "Климович и партнеры".

Стоит отметить, что девушка занимается частной адвокатской практикой и, судя по другим постам в соцсетях, она — человек абсолютно аполитичный.

Пост, вызвавший настоящий взрыв в украинском сегменте интернета, лаконичен:

"Кто я такая, в конце концов, чтобы не слушать Президента?", — написала Дарья.

Начало ролика тоже "ничего дурного не предвещает":

Красивая девушка одевается, собирает чемодан. Все это сопровождается цитатами президента, депутатов, языкового омбудсмена, в которых звучат призывы "валить". В конце видео девушка делает вид, что уже как бы и уходит, везя за собой чемодан — но внезапно резко оборачивается и возвращается.

"Валите лучше сами из моей страны!", — появляется надпись на экране, и на этом видеоролик заканчивается.