Принц Чарльз отреагировал на обвинение брата в изнасиловании

Принц Чарльз прокомментировал обвинения в изнасиловании, предъявленные его брату принцу Эндрю.

По его словам, это "неразрешимая проблема", из-за которой Эндрю никогда не сможет вернуться к общественной жизни, сообщает The Times со ссылкой на собственный источник.

Принц Чарльза всегда старался помогать своему брату, но новость об изнасиловании стала серьёзным ударом для монархии.

В настоящее время принц Эндрю находится вместе с супругой и дочерью Евгенией находится у королевы в замке Балморал. Скоро туда приедут и другие наследники королевы Елизаветы II.

Иск в окружной суд Манхэттена против принца Эндрю подала некая Вирджиния Джуфре (ранее носившая фамилию Робертс).

Она заявила, что в 2000–2002 годах наследник британского престола трижды её изнасиловал. В тот период она была ещё несовершеннолетней.

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