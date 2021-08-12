Сайты "Еспресо" и "Институт экономических исследований и политических консультаций" подсчитали потери Украины из-за конфликта с Россией.
Профессор экономики Киевского национального Университета (КНУ) Игорь Бураковский рассказал в интервью "Еспресо", что российский истеблишмент посчитал угрозой уход Украины из-под контроля РФ. По его словам, из-за ослабления геополитических позиций Россия аннексировала Крым в 2014 году.
Среди основных потерь Украины эксперты выделяют: прекращение сотрудничества с иностранными предприятиями, потеря рынка сбыта, недополучение денег из госбюджета и введение санкций.
Потери Крыма распределены следующим образом:
По оценкам экспертов, общий размер потерянных в Крыму активов составил 135 миллиардов долларов.
По информации "Еспресо", немецкий институт экономических исследований подсчитал, что война на Востоке с 2013 по 2017 год привела к снижению ВВП Украины более чем на 15%. Потери ДНР и ЛНР с 2013 по 2016 год составили 43% и 52%.
По данным Национального банка Украины, доля экспорта Украины в Россию снизилась с 2013 по 2019 год на 18%. Доля импорта за аналогичный период снизилась на 15,6%.
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