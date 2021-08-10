В Германии 8,5 тыс. человек получили физраствор вместо вакцины от коронавируса

Тысячам жителей округа Фрисландии делали прививку от "ковида" физраствором. Об этом сообщили на официальном сайте округа, который относится к федеральной земле Нижняя Саксония.

К такому выводу пришли в результате расследования инцидента. Одна из работниц прививочного центра в Германии 25 апреля заменила вакцину Pfizer и BioNTech физраствором. Такие уколы сделали шести людям. Медсестра Красного Креста объяснила, что случайно разбила ампулу с препаратом и побоялась рассказать об этом. Поэтому сотрудница влила в шприцы физраствор.

Местные власти убеждены, что женщина подменяла вакцину 8557 раз с 5 марта по 20 апреля. "Прививка" физраствором не приносит ни вреда, ни пользы. Пострадавшим людям предложили записаться на вакцинацию ещё раз.

Правоохранители Нижней Саксонии разыскивают злоумышленницу.

Глава округа Свен Амбрози нашёл решение, чтобы избежать подобных происшествий:

"Поскольку человек действовал в одиночку, я решил, что отныне в центрах вакцинации будет работать несколько человек одновременно: так один сможет контролировать второго".

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