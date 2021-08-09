Врач назвала сроки восстановления интеллекта после COVID-19

Учёные предупредили о резком снижении интеллекта у пациентов, переболевших COVID-19. Они провели исследования, в ходе которых было доказано, что "ковид" негативно влияет на когнитивные функции человека.

Данное заявление прокомментировала доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова.

COVID-19 может стать причиной снижения памяти. Но это касается людей, у которых до болезни не наблюдалось подобных проявлений, отметила эксперт.

По данным исследователей, вирус поражает центральную нервную систему от 30 до 80%, сообщает "Российская газета".

Однако у людей, которые до заражения COVID-19 не страдали какими-либо нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, за полгода все когнитивные функции восстанавливаются, пояснила Нестерова.

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