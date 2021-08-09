МИД Чехии: мы должны наладить отношения с Россией

Глава МИД Чехии уверен, что его стране нужно "заново выстраивать отношения с РФ".

Так Якуб Кулганек заявил в интервью газете Právo.

По его словам, важность "хороших" двусторонних отношения с Москвой "никто не ставит под сомнение", а как их выстраивать — должно "решать новое правительство республики".

Напомним, на октябрь в Чехии запланированы парламентские выборы, по итогам которых и будет сформировано правительство.

Действующие же власти, отметил Кулганек, "могут лишь помочь, проведя в оставшееся время "аудит чешско-российских отношений".

Министр особо подчеркнул, что между двумя странами "должны быть прагматичные связи", но многое зависит от Москвы, которой следует "исключить Чехию из списка недружественных стран".

"В сложившейся сегодня ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет, — сказал глава МИД Чехии. — Но надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить чешско-российские экономические связи. Мы должны поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России. Призывы некоторых наших политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными".