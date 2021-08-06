Австрийский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу критика Кадырова

В Австрии суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего мужчину за убийство критика Рамзана Кадырова. Мартин Бек или Мамихан Умаров был уроженцем Чеченской Республики и блогером-оппозиционером. Он искал политическое убежище в Австрии, уже получил от неё защиту, но мужчину застрелили в машине. Об этом рассказал интернет-портал OE24.

Обвиняемый отрицал своё участие в преступлении. По словам мужчины, он торговал оружием и встречался с Умаровым, чтобы обменять пистолет на автомобиль. Именно в нём убили оппозиционера. Орудие преступления пока не нашли.

Во время судебного процесса здание охраняли вооружённые полицейские и работники спецподразделений. Обвиняемый был в бронежилете.

Приговор нельзя назвать окончательным, ещё можно падать апелляцию.

Представители чеченской диаспоры убеждены, что в деле сыграл роль Рамзан Кадыров, поскольку жертва его критиковала. Политик утверждал, что в смерти Умарова виновны иностранные спецслужбы, которые угрожают России. Родственники блогера записали видеообращение и взяли на себя ответственность за убийство члена семьи. Они сказали:

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя".

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