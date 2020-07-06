Задержаны убийцы "чеченского блогера", оскорблявшего мать Кадырова

Австрийская полиция арестовала двоих жителей Чечни. Их подозревают в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова.
Напомним, что, как ранее сообщала "Правда.Ру", Умаров, проживавший в Австрии с 2005 года, под именем Мартин Бек, был застрелен 4 июля в городе Герасдорф.
43-летний Мамихан Умаров, более известен на YouTube под ником "Анзор из Вены". Добивавший политического убежища блогер был ярым сторонником "Ичкерии", его ролики изобилуют нецензурной бранью в адрес Рамзана Кадырова и угрозами главе Чеченской республики и его семьи, в частности Аймани Кадыровой.
Содержание блога "Анзора из Вены" как под копирку похоже на блог еще одного "ичкерийца" Имрана Алиева (ник — Мансур Старый), который был убит в январе во французском Лилле.
Есть мнение, что Мансур Старый был убит по приказу Рамзана Кадырова.
Подозреваемые в убийстве Мамихана Умарова сейчас содержатся в тюрьме австрийского округа Корнойбург. Их имена не разглашаются.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.