Задержаны убийцы "чеченского блогера", оскорблявшего мать Кадырова

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Происшествия

Австрийская полиция арестовала двоих жителей Чечни. Их подозревают в убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова.

Напомним, что, как ранее сообщала "Правда.Ру", Умаров, проживавший в Австрии с 2005 года, под именем Мартин Бек, был застрелен 4 июля в городе Герасдорф.

43-летний Мамихан Умаров, более известен на YouTube под ником "Анзор из Вены". Добивавший политического убежища блогер был ярым сторонником "Ичкерии", его ролики изобилуют нецензурной бранью в адрес Рамзана Кадырова и угрозами главе Чеченской республики и его семьи, в частности Аймани Кадыровой.

Содержание блога "Анзора из Вены" как под копирку похоже на блог еще одного "ичкерийца" Имрана Алиева (ник — Мансур Старый), который был убит в январе во французском Лилле.

Есть мнение, что Мансур Старый был убит по приказу Рамзана Кадырова.

Подозреваемые в убийстве Мамихана Умарова сейчас содержатся в тюрьме австрийского округа Корнойбург. Их имена не разглашаются.

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