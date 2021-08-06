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Париж против COVID-законов: город опять захлестнул протест

Мир » Европа » Евросоюз

Массовые протесты начались во французской столице вскоре после того, как высший суд страны поддержал власти по пакету "антикоронавирусных" законов.

Не дожидаясь выходных, которые стали традиционными уже днями протестов, сотни парижан в четверг прошли маршем по улицам французской столицы, направляясь к Конституционному суду.

Суд отклонил некоторые части предложенного закона, в том числе положение, позволяющее французским властям ввести обязательный карантин для любого человека, у которого положительный результат теста на вирус. Но поддержал обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход, и "медицинский пропуск", назвав их "конституционными".

Большая толпа протестующих собралась у здания суда, выражая свой гнев по поводу постановления. Сам суд был оцеплен, и в этом районе было сильное присутствие полиции.

Протестующие скандировали различные лозунги, в том числе:

"Макрон, нам не нужен ваш пропуск”.

Закон, который, как ожидается, будет принят в понедельник, запретит всем, у кого нет определенных документов, подтверждающих отсутствие COVID-19, посещать рестораны, бары и другие общественные места.

Напомним, эта мера, предложенная правительством еще в июле, вызвала широкие дебаты, а также массовые протесты, которые сотрясали страну в течение трех выходных подряд. Критики обвиняют правительство в том, что оно ведет страну к "диктатуре” и лишает людей их основных прав.

Однако высшие должностные лица, включая президента Эммануэля Макрона, настаивают на том, что закон был создан только для того, чтобы стимулировать вакцинацию.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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