Массовые протесты начались во французской столице вскоре после того, как высший суд страны поддержал власти по пакету "антикоронавирусных" законов.
Не дожидаясь выходных, которые стали традиционными уже днями протестов, сотни парижан в четверг прошли маршем по улицам французской столицы, направляясь к Конституционному суду.
Суд отклонил некоторые части предложенного закона, в том числе положение, позволяющее французским властям ввести обязательный карантин для любого человека, у которого положительный результат теста на вирус. Но поддержал обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход, и "медицинский пропуск", назвав их "конституционными".
Большая толпа протестующих собралась у здания суда, выражая свой гнев по поводу постановления. Сам суд был оцеплен, и в этом районе было сильное присутствие полиции.
Протестующие скандировали различные лозунги, в том числе:
"Макрон, нам не нужен ваш пропуск”.
Закон, который, как ожидается, будет принят в понедельник, запретит всем, у кого нет определенных документов, подтверждающих отсутствие COVID-19, посещать рестораны, бары и другие общественные места.
Напомним, эта мера, предложенная правительством еще в июле, вызвала широкие дебаты, а также массовые протесты, которые сотрясали страну в течение трех выходных подряд. Критики обвиняют правительство в том, что оно ведет страну к "диктатуре” и лишает людей их основных прав.
Однако высшие должностные лица, включая президента Эммануэля Макрона, настаивают на том, что закон был создан только для того, чтобы стимулировать вакцинацию.
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