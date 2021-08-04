EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ГИБДД стала чаще применять скрытое патрулирование на улицах Москвы
Темнокожий украинский борец станцевал гопак после победы на Олимпиаде
На могиле Евгения Осина всё-таки появился памятник
Психотерапевт рассказал, когда лучше брать отпуск
В Австралии хотят лечить COVID-19 чернушкой посевной
Вера Брежнева рассказала о трепетных отношениях с Меладзе
Выросло число россиян, поддерживающих идею возведения памятника Сталину
Сибирь горит: дым от лесных пожаров достиг Монголии
Названо имя предполагаемого отца Марии Голубкиной

"Я не уступлю!": Макрон не пойдёт на поводу у протестующих антипрививочников

Мир » Европа

Власти Франции не пойдут на поводу у протестующих и продолжат проводить антикоронавирусную политику. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон журналистам Paris Match. 

"Я не уступлю!": Макрон не пойдёт на поводу у протестующих антипрививочников

Президент убеждён, что демонстранты, которые возмущаются эпидемиологическими нормами и говорят о диктатуре, потеряли чувство действительности. Макрон сурово отметил:

"Я ни в коем случае не уступлю их радикальному насилию. Я считаю, что на карту поставлено само существование демократии. Их отношение — это угроза демократии".

По мнению президента, протестующие "создают постоянный беспорядок".

Ранее Макрон заявлял, что отказ от вакцинации против коронавируса — "безответственность и эгоизм". По словам президента, эти люди заражают и убивают других.

Десятки тысяч людей во Франции протестуют против решения правительства ввести вакцинный паспорт. Люди не смогут ходить в кафе, бары, музеи и другие общественные места, пока не предоставят документы о вакцинации или отрицательный тест.

Такие же митинги проходят в Великобритании, Италии и Австралии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Французы протестуют против обязательной вакцинации в День взятия Бастилии. Видео
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею о введении налога на мясо в России
ФБК* полностью признали экстремистской организацией
ГИБДД стала чаще применять скрытое патрулирование на улицах Москвы
"Я не уступлю!": Макрон не пойдёт на поводу у протестующих антипрививочников
Темнокожий украинский борец станцевал гопак после победы на Олимпиаде
На могиле Евгения Осина всё-таки появился памятник
Лечебные травы для женского здоровья
Психотерапевт рассказал, когда лучше брать отпуск
В Австралии хотят лечить COVID-19 чернушкой посевной
Вера Брежнева рассказала о трепетных отношениях с Меладзе
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Кто убил белорусского радикала Шишова
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Усам Оздемиров Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников