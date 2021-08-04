"Я не уступлю!": Макрон не пойдёт на поводу у протестующих антипрививочников

Власти Франции не пойдут на поводу у протестующих и продолжат проводить антикоронавирусную политику. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон журналистам Paris Match.

Президент убеждён, что демонстранты, которые возмущаются эпидемиологическими нормами и говорят о диктатуре, потеряли чувство действительности. Макрон сурово отметил:

"Я ни в коем случае не уступлю их радикальному насилию. Я считаю, что на карту поставлено само существование демократии. Их отношение — это угроза демократии".

По мнению президента, протестующие "создают постоянный беспорядок".

Ранее Макрон заявлял, что отказ от вакцинации против коронавируса — "безответственность и эгоизм". По словам президента, эти люди заражают и убивают других.

Десятки тысяч людей во Франции протестуют против решения правительства ввести вакцинный паспорт. Люди не смогут ходить в кафе, бары, музеи и другие общественные места, пока не предоставят документы о вакцинации или отрицательный тест.

Такие же митинги проходят в Великобритании, Италии и Австралии.

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