Макрон: антипрививочники - эгоисты, убивающие людей вокруг себя

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что отказ от вакцинации против COVID-19 не является "свободой”, потому что "анти-прививочники заражают и убивают других через свою безответственность и эгоизм”.

Во время визита во Французскую Полинезию Макрон сказал, что, хотя "каждый свободен выражать себя”, "нет такой вещи, как свобода, где я никому ничего не должен".

"Чего стоит ваша свобода, если вы скажете мне: "Я не хочу прививаться", но завтра вы заразите своего отца, свою мать или меня? Свобода основывается на чувстве взаимного долга, а не на эгоизме. Сейчас пациенты в больнице получают меньше медицинской помощи в результате того, что медицинские работники помогают тем, кто отказался от вакцины. Это не свобода, это называется безответственностью, эгоизмом”, — заявил Макрон.

Напомним, ранее десятки тысяч людей во Франции протестовали против решения правительства ввести вакцинный паспорт и обязательную вакцинацию для некоторых профессий. Французский паспорт вакцины запретит людям входить в рестораны, бары, музеи и многое другое, если они не могут предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного теста.

Аналогичные массовые протесты против вакцинных паспортов и ограничений на их использование прошли также в Великобритании, Италии и Австралии.