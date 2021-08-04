Северная Корея возмутилась в ответ на заявление Великобритании о том, что она будет постоянно размещать два корабля в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Лондону лучше сосредоточиться на Brexit, а не восстанавливать свой снижающийся статус, — прокомментировал северокорейский МИД решение Британии. — Великобритания, которая обостряет ситуацию, подталкивая военные корабли в отдаленный Азиатско-Тихоокеанский регион, использует нашу предполагаемую угрозу в качестве оправдания, действуя опасно и провокационно".
В заявлении говорится, что Великобритания действует на основе "абсурдной ставки”, что Северная Корея и Китай работают вместе, чтобы изолировать Южную Корею и Японию.
Пхеньян утверждает, что Британия отчаянно пытается "восстановить свой снижающийся статус”, но ее план вызовет только сильное противодействие со стороны других стран и может обострить и без того напряженную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Для Великобритании было бы лучше сосредоточиться на неприятном исходе Brexit, а не необоснованно рисковать другими для реализации своих политических целей. Прошли те дни, когда Британия могла колонизировать по своему желанию".
Заявление, которое так возмутило северокорейцев, было сделано Лондоном две недели назад.
Авианосец "Куин Элизабет" в сопровождении значительной ударной авианосной группы, включающей два эсминца, два фрегата, два вспомогательных судна и корабли из Соединенных Штатов и Нидерландов, в настоящее время направляется в Японию, где проведет многочисленные учения с союзными партнерами.
Британия ранее выражала озабоченность по поводу растущей напористости Китая в спорных водах и территориях вокруг Юго-Восточной Азии. Пекин тогда призвал Великобританию воздержаться от провокаций и вмешательства во внутреннюю политику — в частности, упоминания острова Тайвань, который Китай считает частью своей территории.
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