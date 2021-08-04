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Пхеньян - Лондону: сосредоточьтесь на Brexit и не лезьте не в своё дело

Мир

Северная Корея возмутилась в ответ на заявление Великобритании о том, что она будет постоянно размещать два корабля в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пхеньян - Лондону: сосредоточьтесь на Brexit и не лезьте не в своё дело

"Лондону лучше сосредоточиться на Brexit, а не восстанавливать свой снижающийся статус, — прокомментировал северокорейский МИД решение Британии. — Великобритания, которая обостряет ситуацию, подталкивая военные корабли в отдаленный Азиатско-Тихоокеанский регион, использует нашу предполагаемую угрозу в качестве оправдания, действуя опасно и провокационно".

В заявлении говорится, что Великобритания действует на основе "абсурдной ставки”, что Северная Корея и Китай работают вместе, чтобы изолировать Южную Корею и Японию.

Пхеньян утверждает, что Британия отчаянно пытается "восстановить свой снижающийся статус”, но ее план вызовет только сильное противодействие со стороны других стран и может обострить и без того напряженную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Для Великобритании было бы лучше сосредоточиться на неприятном исходе Brexit, а не необоснованно рисковать другими для реализации своих политических целей. Прошли те дни, когда Британия могла колонизировать по своему желанию".

Из-за чего поднят шум

Заявление, которое так возмутило северокорейцев, было сделано Лондоном две недели назад.

Авианосец "Куин Элизабет" в сопровождении значительной ударной авианосной группы, включающей два эсминца, два фрегата, два вспомогательных судна и корабли из Соединенных Штатов и Нидерландов, в настоящее время направляется в Японию, где проведет многочисленные учения с союзными партнерами.

Британия ранее выражала озабоченность по поводу растущей напористости Китая в спорных водах и территориях вокруг Юго-Восточной Азии. Пекин тогда призвал Великобританию воздержаться от провокаций и вмешательства во внутреннюю политику — в частности, упоминания острова Тайвань, который Китай считает частью своей территории.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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