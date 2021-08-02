EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Трансгендерная женщина провалилась на Олимпиаде в Токио
Мигранты устроили бунт в лагере временного размещения в Литве
Спасённых в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника
Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе
На Международной олимпиаде школьников по экономике москвичи завоевали 4 медали
Как сделать успешный оперный проект
Жительница Чеченской республики попала под суд из-за купленных в долг люстр

США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата

Мир

США намерены выдворить из страны российских дипломатов, у которых истекает срок действия визы. Они должны будут выехать из страны до 3 сентября. В обще сложности сейчас в Соединённых Штатах находится 24 российских дипломатических работника, сообщил в интервью National Interest посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата

Американские власти оказывают давление на российских дипломатов, пытаясь уменьшить присутствие представителей России в своей стране.

Так, в декабре прошлого года ими было введено ограничение на новые назначения россиян в США сроком на три года. Ни одна другая страна не сталкивается в таким отношением, заявил Антонов.

Также Вашингтон часто сокращает сроки виз, усложняет процесс их получения или вообще их отменяет.

"Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, от которых требуется покинуть страну до 3 сентября этого года. Почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон резко усложнил процедуры получения виз", — цитирует слова дипломата National Interest.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российские дипломаты ИЗМЫВАЮТСЯ над американцев в Совбезе ООН!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Хватит только на бутылку": Соседов назвал сумму гонорара помощника Лещенко
Николай Платошкин: власть потеряла чувство реальности
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Трансгендерная женщина провалилась на Олимпиаде в Токио
Россия постепенно усиливает своё давление на Зеленского
Мигранты устроили бунт в лагере временного размещения в Литве
Спасённых в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Валерий Коровин: украинство — политическая нация без права на существование
Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника
Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Жириновский ответил на обвинения Баку
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников