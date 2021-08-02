США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата

США намерены выдворить из страны российских дипломатов, у которых истекает срок действия визы. Они должны будут выехать из страны до 3 сентября. В обще сложности сейчас в Соединённых Штатах находится 24 российских дипломатических работника, сообщил в интервью National Interest посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Американские власти оказывают давление на российских дипломатов, пытаясь уменьшить присутствие представителей России в своей стране.

Так, в декабре прошлого года ими было введено ограничение на новые назначения россиян в США сроком на три года. Ни одна другая страна не сталкивается в таким отношением, заявил Антонов.

Также Вашингтон часто сокращает сроки виз, усложняет процесс их получения или вообще их отменяет.

"Мы получили список из двадцати четырех дипломатов, от которых требуется покинуть страну до 3 сентября этого года. Почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон резко усложнил процедуры получения виз", — цитирует слова дипломата National Interest.

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