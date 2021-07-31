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Зеленский ввел старост. Ждем гауляйтера?

Мир » Бывший СССР » Армения

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий работу в должности старосты в территориальных общинах (громадах).

Зеленский ввел старост. Ждем гауляйтера?

Власти намерены развивать институт старост с целью одновременного развития системы местного самоуправления. Как гласит новый закон, перед вынесением той или иной кандидатуры на пост старосты «громада» должна провести общественные слушания на предмет кандидатуры.

Только после этого будет оглашено итоговое определение на тему, достоин ли кандидат должности старосты или же не достоин. Планируется, что к обсуждению будут привлекаться местные жители. 

Кроме того, закон делает необязательным вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины. При этом им будет гарантированно право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета.

Со стороны непонятно, будет ли предусмотрено голосование или же всё в данном случае будет оставаться на уровне обсуждения личности соискателя до непосредственных выборов.

Что характерно, староста  не всегда входит  в исполком совета территориальной «громады». Но закон гарантирует старосте участие и выступление в рамках заседаний местных советов и иных органов власти на вверенной ему территории. 

Эксперты по этому поводу выразились в том духе, что такого рода развитие наполняет систему, которая складывалась на оккупированных украинских территориях во времена Великой Отечественной войны. 

Напомним, немцы сами искали лояльных к себе местных жителей. Среди таких должностей были и должности старост, которые в реальности подчинялись немецким оккупационным властям, включая гауляйтера.

На Украине отнеслись к   к ситуации философски. Что характерно, история об участи всех этих старост и полицаев в годы войны многих бы отрезвила сразу. Но историю украинцы  не учат. Они ее пишут, по их собственному мнению. И не всегда корректно. 

Против инициативы уже выступили Юлия Тимошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Сергей Власенко и другие.

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Куратор: Любовь Степушова
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