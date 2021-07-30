Мировой флешмоб "закройся от беженцев": эстафету подхватила Турция

Турция объявила, что построит стену вдоль своей горной границы с Ираном, чтобы предотвратить прибытие беженцев-афганцев, спасающихся от талибов в своей стране.

Как следует из распространённого сообщения губернатора провинции Ван на юго-востоке страны, стена также должна будет защитить страну от контрабанды и террористических угроз.

По словам чиновника, к концу года будет установлен бетонный забор протяженностью 64 километра. Остальные 231 км будут "достраиваться в последующие несколько лет".

"В дополнение к строительству стены будет установлено 58 сторожевых башен и 45 вышек связи, все они оснащены тепловизорами, радарами, датчиками и системами управления огнем”, — заявил губернатор Эмин Бильмез.

Он также добавил, что Министерство внутренних дел Турции выделило в этот район 35 групп специальных операций и 50 вооруженных автомобилей для оказания помощи войскам, охраняющим границу. Таким образом, участок Ван добавится к 144 километрам, обнесенным стеной, которые Турция уже подняла на границе провинции Агри с Ираном.

Статистика

Турецкие официальные СМИ утверждают, что поток афганских беженцев в последнее время увеличился после наступления талибов. Но цифры неопределенны.

По данным Анкары, силовики задержали за первую неделю июля на границе более 1500 нелегальных мигрантов.

Центр по вопросам убежища и миграции указывает на то, что этот год не будет сильно отличаться от предыдущего:

в 2020 году было зарегистрировано прибытие 50 161 афганца, а в первые семь месяцев 2021 года — 29 118.

Кроме того, в Турции сейчас насчитывается около четырех миллионов сирийских беженцев.

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