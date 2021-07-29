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Заявление "слуги народа" Арахамии о ядерном шантаже назвали моральным уродством

Мир » Бывший СССР » Украина

Действующие власти Украины возвели в ранг государственной политики попрошайничество, вымогательство и шантаж. Это сказалось на отношениях с мировыми лидерами.

Заявление "слуги народа" Арахамии о ядерном шантаже назвали моральным уродством

Так в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" оценили заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Ранее глава пропрезидентской партии высказал сожаление об утрате Украиной ядерного статуса. По его словам, если бы не эта "фатальная ошибка" первого президента Украины Леонида Кравчука, нынешние власти Незалежной "могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги".

В ОПЗЖ назвали это заявление "моральным уродством". То, что власть Зеленского не обладает ядерным оружием, полностью соответствует пословице "бодливой корове бог рога не даёт" и является большим счастьем для всего человечества, поскольку нынешняя власть абсолютно не осознаёт своей ответственности ни перед собственным народом, ни перед миром. И в мире это уже начали понимать, говорится на сайте ОПЗЖ.

"Результатом неуёмного попрошайничества, подкрепляемого постоянными угрозами, провокациями украинской власти на международном уровне, а также её недоговороспособностью, узколобостью и невиданным дилетантством, уже стал факт переоценки и пересмотра отношений с Украиной со стороны зарубежных партнёров", — подчеркнули оппозиционеры.

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"Ядерного оружия у Украины быть не может"
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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