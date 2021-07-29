Как Россия не допустит транзит газа через Украину, рассказал глава ГТС Макогон

Похоже, Украину не убедили заверения США и ФРГ, пообещавших приложить все усилия к тому, чтобы транзит газа из РФ в Европу продолжился после 2024 года.

"Северный поток-2" фактически уже достроен, как бы ни болела голова у Украины по этому поводу. Выходу проекта на финальную стадию предшествовала встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом, результатом которой стала договорённость: США больше не мешают проекту, ФРГ обязуются поддержать пролонгацию договора на транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда у "Газпрома" истекает срок контракта.

Однако тот, кто сам на пакости горазд, всегда подозревает в желании напакостить всех остальных. Так и Украина заподозрила, что "Газпром" может технически исключить возможность транспортировки газа, попросту демонтировав трубы. Об этом в четверг, 29 июля, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы рассматриваем такой сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы даже теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал он в эфире "Радио НВ".

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