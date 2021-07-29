Митинг "с огоньком": в литовской деревне не хотят "соседства" с беженцами

Литва продолжает страдать от проблемы с нелегальными мигрантами: решение о том, где именно стоит их разметить, вызвало протесты жителей страны. Как сообщает LRT, недовольные "соседством" с беженцами жители литовской деревни устроили митинг, причём "с огоньком".

На границе не хотят лагеря для мигрантов. Жесткий разгон протестов в Литве

Митинг с покрышками: литовцы недовольны

Ситуация развернулась следующим образом: чиновники решили, что неплохим вариантом для размещения палаточного лагеря беженцев станет полигон Службы охраны общественного порядка МВД Литвы.

Жители расположенной неподалёку деревни Руднинкай такому повороту не обрадовались и вышли на митинг. Акция протеста прошла "с огоньком": несмотря на то, что в деревне всего 500 жителей, на митинге успели и пожечь покрышки, и подраться с полицией. Также зафиксированы случаи атак на "должностных лиц".

"Мы вынуждены": власти уже всё решили

Тем не менее, сообщил на LRT заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас, вопрос уже решён.

"Было много дискуссий и споров, но по существу дела мы договорились, что полигон в Руднинкай является подходящим местом для приема мигрантов", — заявил он.

Власти, напомнил заместитель комиссара, поступают так не от хорошей жизни. Понятно, что местные жители хотели бы видеть меньше мигрантов (ожидается размещение примерно 1500 нелегалов), но

"В сегодняшних условиях мы вынуждены так поступить".