Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал необоснованными опасения по поводу рекордно высоких показателей COVID-19 на фоне недовольства жителей страны по поводу проведения летних Олимпийских игр.
Суга сказал, что новые показатели заражения “не являются проблемой” для Олимпийских игр и что люди в Токио должны работать из дома, чтобы снизить риск распространения вируса.
Напомним, вчера стало известно, что рейтинг одобрения премьер-министра Японии Суги достиг нового минимума именно по причине Олимпийских игр
Рекордные цифры вторника представляют еще одну угрозу для результатов премьер - министра на предстоящих всеобщих выборах, которые должны состояться 22 октября или раньше.
Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения призвала “всех быть осторожными в том, что они делают” на играх, и связала Чемпионат Европы УЕФА в этом году с ростом числа положительных случаев заболевания в Европе.
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