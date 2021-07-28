COVID в Японии бьёт рекорды, но премьер говорит, что "нет проблем"

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал необоснованными опасения по поводу рекордно высоких показателей COVID-19 на фоне недовольства жителей страны по поводу проведения летних Олимпийских игр.

Суга сказал, что новые показатели заражения “не являются проблемой” для Олимпийских игр и что люди в Токио должны работать из дома, чтобы снизить риск распространения вируса.

Во вторник в Токио было зарегистрировано 2848 случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Организаторы Олимпиады сообщили о нескольких положительных случаях работы спортсменов и персонала, работавшего на мероприятии, в том числе голландского теннисиста и 12 охранников, сообщает информационное агентство Jiji.

Напомним, вчера стало известно, что рейтинг одобрения премьер-министра Японии Суги достиг нового минимума именно по причине Олимпийских игр

Рекордные цифры вторника представляют еще одну угрозу для результатов премьер - министра на предстоящих всеобщих выборах, которые должны состояться 22 октября или раньше.

Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения призвала “всех быть осторожными в том, что они делают” на играх, и связала Чемпионат Европы УЕФА в этом году с ростом числа положительных случаев заболевания в Европе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.