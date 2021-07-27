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Рейтинг японского кабмина падает из-за Олимпиады

Мир

Рейтинг одобрения японского кабинета министров упал на 9% с июня и составляет сегодня 34%.

Рейтинг японского кабмина падает из-за Олимпиады

Таковы данные, полученные в ходе опроса, проведенного местными СМИ.

Неодобрение правительства вызвано проблемами COVID-19, связанными с летними Олимпийскими играми, которые стартовали на прошлой неделе.

Опрос, проведенный Nikkei и TV Tokyo в период с пятницы по воскресенье, был опубликован в понедельник, всего через три дня после начала токийской Олимпиады. Его результаты показали самые низкие рейтинги с тех пор, как премьер-министр Есихидэ Суга вступил в должность в сентябре прошлого года.

Согласно опросу, наиболее популярным ответом было "отсутствие руководства", на которое ссылались 53%, и "плохое управление правительством и партией" - 35%.

Напомним, Олимпийские игры, которые должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии, вызвали массовые протесты по всей Японии. Многие считают, что это глобальное событие создает национальный риск для здоровья, потенциально способствуя дальнейшему распространению коронавируса.

Онлайн-петиция с надписью "Отменить Олимпийские игры в Токио, чтобы защитить наши жизни" собрала более 450 тысяч подписей.

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Токийская Олимпиада: сюрпризы без сюрпризов
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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