Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы. Напомним, что ранее посещение премьер-министром РФ Итурупа вызвало недовольство Токио: там пообещали "протест" и заявили о "сожалениях". Что думают рядовые японцы?
"США являются стороной, препятствующей любой сделке по возвращению островов. Режим США специально исключил какие-либо гарантии недопущения милитаризации этих островов.
Это вполне устраивает Россию, потому что так острова никогда не станут частью Японии.
Это вполне устраивает США, потому что ситуация мешает нормализации отношений между Японией и Россией.
Здесь есть лишь один неудачник. Это оккупированная страна", — пишет Tim.
"Если вы думаете, что остров ваш, поставьте там танк. Если у вас нет смелости сделать это, значит, он не ваш", — считает Dango bong.
"Японии нечего предложить России, кроме полного вывода американских войск из Японии", — разъясняет Septim Dynasty.
"Курильские острова входят в состав Российской Федерации, это факт. Как и то, что Крым — тоже часть России. Так зачем вся эта суета?", — удивляется Matej.
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