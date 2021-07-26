EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россияне завоевали бронзу в прыжках с вышки на Олимпиаде-2020
Ирина Алфёрова спаслась от "ковида", но болезнь настигла её маму
Медведев вышел в 1/8 теннисного турнира Олимпиады-2020
Чешские программисты предлагают геймерам "вылечить Гитлера"
Россия приступила к созданию нового "самолёта Судного дня"
Саакашвили: СП-2 "задвинет" Украину на задворки геополитики
В ГД опять внесен законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров
Мадуро рассказал про "пытки" и "интересные процессы" на Кубе
В "ЕР" заявили, что не обсуждали "пятую графу" в паспортах россиян

"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы

Мир

Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы. Напомним, что ранее посещение премьер-министром РФ Итурупа вызвало недовольство Токио: там пообещали "протест" и заявили о "сожалениях". Что думают рядовые японцы?

"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы

"Здесь есть лишь один неудачник"

"США являются стороной, препятствующей любой сделке по возвращению островов. Режим США специально исключил какие-либо гарантии недопущения милитаризации этих островов.

Это вполне устраивает Россию, потому что так острова никогда не станут частью Японии.

Это вполне устраивает США, потому что ситуация мешает нормализации отношений между Японией и Россией.

Здесь есть лишь один неудачник. Это оккупированная страна", — пишет Tim.

"Поставьте танк"

"Если вы думаете, что остров ваш, поставьте там танк. Если у вас нет смелости сделать это, значит, он не ваш", — считает Dango bong.

А что взамен?

"Японии нечего предложить России, кроме полного вывода американских войск из Японии", — разъясняет Septim Dynasty.

Зачем суетиться?

"Курильские острова входят в состав Российской Федерации, это факт. Как и то, что Крым — тоже часть России. Так зачем вся эта суета?", — удивляется Matej

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Михаил Мишустин о мерах для стимулирования экономической деятельности на Курилах
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Медведев вышел в 1/8 теннисного турнира Олимпиады-2020
Саакашвили объяснил, почему Москва хочет "перекрыть" для Киева Чёрное море
Чешские программисты предлагают геймерам "вылечить Гитлера"
Россия приступила к созданию нового "самолёта Судного дня"
Немецкий депутат озвучил "правильный" сценарий по "СП-2"
В ГД опять внесен законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров
Мадуро рассказал про "пытки" и "интересные процессы" на Кубе
В "ЕР" заявили, что не обсуждали "пятую графу" в паспортах россиян
В Норвегии ищут упавший ночью метеорит, который устроил световое шоу
В США рассказали, кто сидит за "рычагами" управления ситуацией с "СП-2"
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Российский шоу-бизнес
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников