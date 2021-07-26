Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы. Напомним, что ранее посещение премьер-министром РФ Итурупа вызвало недовольство Токио: там пообещали "протест" и заявили о "сожалениях". Что думают рядовые японцы?

"США являются стороной, препятствующей любой сделке по возвращению островов. Режим США специально исключил какие-либо гарантии недопущения милитаризации этих островов.

Это вполне устраивает Россию, потому что так острова никогда не станут частью Японии.

Это вполне устраивает США, потому что ситуация мешает нормализации отношений между Японией и Россией.

Здесь есть лишь один неудачник. Это оккупированная страна", — пишет Tim.