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Мишустин приехал на Итуруп: в Токио не обрадовались

Политика

Ожидаемое недовольство вызвал визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Напомним, что в понедельник стартовало большое "турне" премьера по Дальнему Востоку и Сибири, и визит на Итуруп стал "открывающей" его частью.

Мишустин приехал на Итуруп: в Токио не обрадовались

В Токио среагировали оперативно: как оказалось, ранее японская сторона просила (причём не единожды) от поездки отказаться. А тот факт, что она всё-таки состоялась, вызвал у японцев "глубочайшие сожаления".

"Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями и заслуживает глубочайшего сожаления.

В ближайшее время правительству России будет выражен протест", — высказался на пресс конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Напомним, что на прошлой неделе по поводу Курил высказался и Владимир Путин: он сообщил о предложениях по "беспрецедентной" интеграции Японии в экономику островов.

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Михаил Мишустин прилетел на Курильские острова
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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