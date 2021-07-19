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В ЕС негодуют: Китай занялся "вредоносной кибердеятельностью"

Мир

Брюссель снова обвиняет Пекин: на этот раз, отвлёкшись от темы коронавируса, европейские политики переключились на тему хакеров. Как сообщается в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, китайские "умельцы" нашли и использовали "дыру" в коде Exchange Server от Microsoft.

Работа за компьютером
 

Exchange Server: что за программа

Напомним, что Microsoft Exchange Server — продукт, предназначенный для совместной работы пользователей. Его функционал весьма широк:

  • обмен почтовыми и голосовыми сообщениями;
  • совместная работа с документами;
  • общий доступ к задачам;
  • организация собраний, встреч;
  • для мобильный версий — связывание контактов.

ЕС — Китаю: безответственное и вредное поведение

евросоюз
 

"Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнёрами разоблачают вредоносную кибердеятельность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом.

ЕС и его государства-члены оценивают эту вредоносную кибердеятельность как осуществляемую с территории Китая", — указано в документе, цитаты приводит ТАСС.

Более того, проблема весьма масштабна: она может затронуть безопасность тысяч компьютеров в частности и систем в целом по всему миру.

"Это безответственное и вредное поведение привело к рискам для безопасности и значительным экономическим потерям для наших государственных учреждений и частных компаний, а также продемонстрировало значительные побочные и системные последствия для нашей безопасности, экономики и общества в целом", — считают в Брюсселе.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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