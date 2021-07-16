Глава МИД КНР рассказал про "политический вирус" и работу с Россией

Пекину и Москве стоит сплотиться и развить сотрудничество в нелёгком деле борьбы с политизацией вопросов пандемии и происхождения коронавируса. Ведь помимо коронавируса, есть ещё и "вирус" политического толка.

"Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами. Во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплочённость и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом", — уточнил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Ташкенте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Пандемия, также сообщил И, продолжает распространяться — мировое сообщество ждёт долгий путь по части борьбы с ней. В этой связи и Москве, и Пекину важно отстоять "авторитет науки" и

"….противостоять стигматизации и политизации пандемии и вопроса происхождения вируса".

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