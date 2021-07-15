Надо бы "восстановить демократию": Блинкен высказался о ситуации в Мьянме

В очередной раз старается "везде поспеть" американский Госдеп. Руководитель ведомства Энтони Блинкен высказался по поводу ситуации в Мьянме: Штаты считают, что нужно выпустить на волю "несправедливо задержанных" и начать "демократические преобразования".

Коротко о ситуации в Мьянме: 1 февраля 2021 года там произошёл госпереворот, в ходе которого власть оказалась у военных. Часть населения страны такой расклад не устроил — и люди вышли на улицы. По данным AAPP, представленным в июне, на акциях протеста погибли минимум 860 человек.

"При этом 4 804 участника акций всё ещё остаются под стражей, в отношении 1 936 человек выдан ордер на арест", — пишет Anadolu Agency.

Блинкен поднял тему Мьянмы на встрече глав МИД США и стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Штаты озабочены и просят членов АСЕАН принять меры по стабилизации ситуации и запуску "восстановления демократии", приводит мнение Блинкена Antara. Действовать, уточнил глава Госдепа, нужно немедленно.

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