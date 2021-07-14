Гордон: После Авакова в Кабмине будет еще две отставки

Украинский журналист Дмитрий Гордон уверен, что "отставкой одного Авакова" перемены в Кабмине не закончатся.

По словам Гордона, в самое ближайшее время "на выход" будут отправлены Денис Малюська — глава Минюста и Андрей Таран, возглавляющий Минобороны.

Как подчеркнул телеведущий, информация "пришла" к нему лично от президента Зеленского:

Денис Малюська, минюст Украины

"Я считаю, что, так будет правильно. Потому что, к примеру, Денис Малюська — недоразумение, а не министр. Эпатажный молодой человек. Я как-то послушал его в программе у Шустера и пришел в ужас. Я ему прямо в студии сказал, что он производит впечатление настоящего большевика — это Троцкий и Вышинский в одном лице. И я президенту сказал, что он производит впечатление больного человека. Как он может быть министром юстиции? Президент за него заступился тогда. Сказал, что, "хоть не крадет", а я ответил: потому что даже украсть не может. Думаю, что на днях министра юстиции Малюськи больше не будет", — заявил Гордон.

Что же касается Андрея Тарана, то здесь украинский "правдоруб" был краток:

Андрей Таран

"Это человек в возрасте, заставший еще Брежнева. Другие вызовы, другая армия. Коррупция как была в Минобороны, так и осталась. Страна воюет, а они воруют, модернизация не проведена, зарплаты не повышены. Человек явно не на своем месте. Я с президентом и на эту тему говорил. Думаю, Тарана тоже в течение нескольких дней на посту министра обороны не будет. Парад по случаю независимости Украины будет принимать другой человек".