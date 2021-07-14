Глава МИД Кубы обвинил США в подготовке госпереворота в стране

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес провел пресс-конференцию, чтобы сообщить о вмешательстве американских компаний и политических лидеров в текущую ситуацию в карибской стране.

Во время своего выступления Родригес обвинил Вашингтон в реализации в последние дни "крупной коммуникационной операции" для мобилизации "в своих интересах" граждан, воспользовавшись нынешней ситуацией с коронавирусом.

"Правительство США непристойно использует ложь, клевету, манипулирование данными в попытке мобилизовать, подстрекать и управлять людьми", — сказал Родригес.

В этом контексте канцлер отметил, что США определили воздействие коронавируса "как возможность усилить экономическую блокаду" против острова.

"В рамках вмешательства в отношении Кубы Вашингтон использовал свои высокотехнологичные, мощные, сложные инструменты, чтобы воспользоваться суровыми социальными условиями, которые породила на планете пандемия", — заявил Родригес.

Цель, по мнению кубинского правительства, состояла бы в том, чтобы "спровоцировать смену режима" на острове.

Кроме того, министр иностранных дел Кубы призвал президента Джо Байдена прислушаться к международному сообществу, требующему прекращения торгово-экономической и финансовой блокады США, о чем свидетельствует резолюция, принятая большинством голосов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 июня.

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