Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф поклялся привлечь к ответственности виновных в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.
Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на среду, 7 июля. Преступление было совершено в его собственном доме: в главу государства было выпущено 12 пуль. Также была ранена его супруга Мартин Моиз, но она выжила.
И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что Жовенеля Моиза подвергли пыткам, прежде чем убить. По его словам, он был шокирован этим убийством. Клод Жозеф также пообещал обеспечить справедливость в отношении погибшего президента.
"Наёмники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Никто бы никогда не подумал, что президент Жовенель Моиз будет убит, что его будут пытать в его собственном доме", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.
Ранее стало известно, что колумбийские власти подтвердили участие своих отставников в убийстве президента Гаити. По крайней мере шестеро из пятнадцати задержанных являются военнослужащими в отставке, сообщило правительство Колумбии.
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