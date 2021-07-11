Жовенеля Моиза пытали перед смертью, заявил временный премьер-министр Гаити

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф поклялся привлечь к ответственности виновных в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на среду, 7 июля. Преступление было совершено в его собственном доме: в главу государства было выпущено 12 пуль. Также была ранена его супруга Мартин Моиз, но она выжила.

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что Жовенеля Моиза подвергли пыткам, прежде чем убить. По его словам, он был шокирован этим убийством. Клод Жозеф также пообещал обеспечить справедливость в отношении погибшего президента.

"Наёмники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Никто бы никогда не подумал, что президент Жовенель Моиз будет убит, что его будут пытать в его собственном доме", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Ранее стало известно, что колумбийские власти подтвердили участие своих отставников в убийстве президента Гаити. По крайней мере шестеро из пятнадцати задержанных являются военнослужащими в отставке, сообщило правительство Колумбии.

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