Стоят ли США за убийством президента Гаити

Было ли убийство президента Гаити Жовенеля Моиза заказным, и являются ли США заказчиком.

Колумбия подтвердила участие своих отставников в убийстве президента Гаити

Правительство Колумбии подтвердило, что, по крайней мере, шесть человек из группы захваченных или убитых на Гаити в качестве предполагаемых виновников убийства президента Жовенеля Моиза, являются колумбийскими военнослужащими в отставке.

"…они являются гражданами Колумбии, бывшими военнослужащими Национальной армии", — говорится в заявлении министра обороны Диего Молано, которого цитирует местная пресса.

Информацию о "четырёх отставных солдатах Национальной армии" подтвердил начальник колумбийской полиции Луис Варгас.

По словам начальника гаитянской полиции Леона Шарля, банда, убившая президента, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.

15 колумбийцев были схвачены, трое убиты, остальные — в бегах. Американцев опознали как Джеймс Солажес и Джозеф Винсент. По сообщениям гаитянских СМИ, задержанные утверждали, что были наняты в качестве "переводчиков" для колумбийцев и у них не было цели убить Моиза. Однако 12 пуль, выпущенных в президента, говорят об обратном.

Посольство Тайваня сообщило, что гаитянская полиция задержала 11 подозреваемых на его территории. На данный момент не ясно, являются ли задержанные в посольстве Тайваня частью штурмовой группы, представленной полицией или это одни и те же люди.

Полиция Гаити конфисковала боеприпасы, доллары, штурмовые винтовки, мачете, радиостанции двусторонней связи, молотки и болторезы, бронежилет, два номерных знака взятых напрокат автомобилей и многочисленные сотовые телефоны.

"Это была хорошо оснащенная команда с более чем шестью автомобилями и большим количеством оборудования", — сказал министр по выборам и межпартийным отношениям Гаити Матиас Пьер.

В Венесуэле год назад

Напомним, что 3 мая 2020 года власти Венесуэлы захватили группу наёмников, которые собирались устроить в стране переворот. По информации министерства внутренних дел Венесуэлы, они прибыли из Колумбии на скоростных катерах. Восемь наемников были убиты, 13 — задержаны. У них изъяли средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж. По словам президента Николаса Мадуро, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), а осуществляла частная компания SilverCorp, в составе группы были двое отставных военных США.

Интересно, что, по первым сообщениям, напавшие на президента Гаити вошли в дом, сообщив, что они из DEA. Эта американская организация всесильна в Латинской Америке, якобы оказывая помощь в борьбе с наркотрафиком.

США не впервой убивать президентов латиноамериканских стран

В 1868 году президент США Эндрю Джонсон предложил аннексию острова Эспаньола, состоящего из Гаити и Доминиканской Республики, чтобы обеспечить военное присутствие США в Вест-Индии для противостояния Франции и Германии. С 1889 по 1891 год США безуспешно пытались арендовать Мол-Сен-Николас — город на северном побережье Гаити, стратегически пригодный для военно-морской базы.

В 1910 году президент США Уильям Говард Тафт предоставил Гаити крупную ссуду в надежде, что страна сможет выплатить свой международный долг Франции, тем самым, уменьшив её влияние. В том году Тафт направил пехотный корпус "для восстановления порядка и поддержания политической и экономической стабильности в Карибском бассейне" после убийства президента Гаити в июле 1915 года. Американцы изъяли из Гаитянского национального банка 500 тысяч долларов для хранения в Нью-Йорке, тем самым предоставив США контроль над валютными ресурсами страны.

Президент США Вудро Вильсон в том же году отдал приказ об интервенции на Гаити, превратив её в протекторат или, скорее, в колонию. Эта оккупация длилась 18 лет и унесла жизни тысяч людей. Когда американские войска ушли, они оставили Конституцию, написанную в Соединенных Штатах.

Влияние США на Гаити усилилось, когда в 1957 году была установлена ​​диктатура Франсуа Дювалье, которая продолжалась до тех пор, пока в 1986 году его сын, не менее кровавый диктатор, чем отец, не был свергнут народным восстанием.

Разрушительное землетрясение 2010 года позволило Вашингтону через группу организаций, включая Фонд Клинтона, усилить свой экономический, социальный и политический контроль над Гаити. Примечательно, что американская помощь была неэффективна.

Известно, что убитый президент Моиз хотел на референдуме в сентябре принять новую Конституцию, резко усиливающую президентскую власть, и провести всеобщие выборы, инициативу Вашингтон не поддержал.

США или Венесуэла?

В комментарии для Pravda. Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, отметил, что убийство могло быть объективным или носить заказной характер.

Объективность определяется "устранением коррумпированного политика", который, возможно, не договорился с "симбиозом "красных бригад", наркоторговцев и теневиков".

Вторая версия — это "разновидность госпереворота" и, "может быть, те силы, которые стояли в окружении Моиза — правящая верхушка, воспользовались этими наёмниками".

Заказ, если он был, по мнению Владимира Васильева, не исходит из США, хотя в Америке присутствует нервозность по поводу устранения

Моиза: есть опасения, что усилятся антиамериканские настроения на волне нерешаемых социальных проблем региона и миграционной политики США.

"Америка сегодня боится, что традиционные отношения этих стран, достаточно отрицательные к Соединенным Штатам Америки, получат свое развитие. Тем более, что по сообщениям в убийстве принимали участие граждане США, которые представились сотрудниками Агентства по борьбе с наркотиками", — сказал Владимир Васильев.

Однако эксперт считает маловероятным, что США причастны к убийству, скорее это была инсценировка.

"Соединенные Штаты Америки, естественно, имеют совсем другие способы устранения и не особенно были в этом заинтересованы", — отметил Владимир Васильев.

Но есть антиамериканские силы, которые воспользовались ситуацией, продолжил эксперт.

"Складывается впечатление, что венесуэльские власти пытаются перевести стрелки часов на США. И при нынешней ситуации, я думаю, это возможно. Это лишний раз подчеркивает на фоне вывода американских войск из Афганистана, что Соединенные Штаты при (Джозефе) Байдене теряют контроль над регионами мира. Есть ощущение отступающей страны, то ли в плановом порядке, то ли в бегстве, не способной оказать экономическую помощь или военное воздействие", — сказал Владимир Васильев.

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