Чего будет добиваться Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с Джо Байденом в июле, рассказал в программе "Точка зрения" политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его мнению, это четыре требования:
Американской стороне этот визит не особенно нужен, именно поэтому дата ещё не согласована, уверен политолог. Приглашение было дано, чтобы успокоить Киев на фоне российских военных учений на западной границе в апреле.
Ростислав Ищенко объясняет, почему Владимир Зеленский допускает требовательный тон в разговоре с Западом, почему США не примут участие в "нормандском формате", как того хочет Украина, будет ли остановлен "Северный поток-2" и можно ли Киеву рассчитывать на американские инвестиции.
А также выполнимо ли предложение ЛДНР об участии в "нормандском формате" и будут ли США продавливать Украину на это.
Известно, что ЛНР и ДНР в понедельник передали представителям Российской Федерации предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник
"Встреча в "нормандском формате" с участием США, ЛНР и ДНР дала бы шанс на перезапуск мирного диалога. Это обусловлено тем, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса, — отметил Мирошник.
Смотрите программу "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.
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