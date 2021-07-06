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Эксперт рассказал, чего будет добиваться Зеленский на встрече с Байденом

Мир » Бывший СССР » Украина

Чего будет добиваться Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с Джо Байденом в июле, рассказал в программе "Точка зрения" политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Чего будет добиваться Зеленский на встрече с Байденом

По его мнению, это четыре требования:

  1. выделение кредитов МВФ,
  2. размораживаете военной помощи на 100 миллионов долларов, включая летальное оружие,
  3. официальное заявление США о поддержке вступления Украины в НАТО,
  4. санкции на "Северный поток-2"" с целью его остановки.

Американской стороне этот визит не особенно нужен, именно поэтому дата ещё не согласована, уверен политолог. Приглашение было дано, чтобы успокоить Киев на фоне российских военных учений на западной границе в апреле.

Ростислав Ищенко объясняет, почему Владимир Зеленский допускает требовательный тон в разговоре с Западом, почему США не примут участие в "нормандском формате", как того хочет Украина, будет ли остановлен "Северный поток-2" и можно ли Киеву рассчитывать на американские инвестиции.

А также выполнимо ли предложение ЛДНР об участии в "нормандском формате" и будут ли США продавливать Украину на это.

Известно, что ЛНР и ДНР в понедельник передали представителям Российской Федерации предложения о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США. Об этом представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник

"Встреча в "нормандском формате" с участием США, ЛНР и ДНР дала бы шанс на перезапуск мирного диалога. Это обусловлено тем, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса, — отметил Мирошник.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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