Продолжает оставаться сложной ситуация в Мьянме: у власти по-прежнему военные, и таким поворотом дел не слишком довольны многие жители страны. Их недовольство, как оказалось, имеет чёткую конечную цель — о ней рассказали в нынешнем руководстве Мьянмы.

"Вначале были протесты. Их причина вам уже известна — из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль.

Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна.

Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", — объяснил для РИА "Новости" верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.