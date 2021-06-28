Продолжает оставаться сложной ситуация в Мьянме: у власти по-прежнему военные, и таким поворотом дел не слишком довольны многие жители страны. Их недовольство, как оказалось, имеет чёткую конечную цель — о ней рассказали в нынешнем руководстве Мьянмы.
"Вначале были протесты. Их причина вам уже известна — из-за фальсификации выборов. После этого протесты перешли в стадию терроризма, и здесь уже другие причины играют роль.
Во-первых, протестующие вызывают страх местного населения, чтобы люди занимались не своей обычной жизнью, а чтобы страна была неспокойна.
Во-вторых, они разрушают имидж нынешнего правительства на международной арене", — объяснил для РИА "Новости" верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
В качестве итога своей деятельности протестующие хотели бы видеть
"…официальное вмешательство других стран во внутренние дела нашего государства", — заключил генерал.
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