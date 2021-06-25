Варшава решила помочь Праге бригадами пожарных

В связи с проблемами, возникшими в Чехии после недавнего торнадо, Польша направит в качестве помощи несколько бригад пожарных. Они помогут в ликвидации последствий стихийного явления.

Напомним, что вечером 24 июня на юго-восточную Чехию обрушился сначала шквалистый ветер, а потом и торнадо. Ветер ломал деревья, срывал крыши домов и деформировал заборы. Известно о более чем 200 пострадавших и трёх погибших.

"Значительные разрушения нанесены семи сёлам и городу Годонину", — объяснила масштаб разгула стихии представитель службы скорой помощи Южноморавского края Михаэла Ботхова в своём выступлении на чешском телевидении.

"Премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий принял решение отправить в Чехию подразделения Государственной пожарной охраны", — указано в Twitter-аккаунте пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.