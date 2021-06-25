Киев задал вопрос каверзный о Минске: ответа нет даже у ЕС

Действия властей Белоруссии в целом и Александра Лукашенко в частности вызывали сложности у Украины. Киев перестал понимать, как работать с Минском в контексте Восточного партнёрства (ВП).

Комментарий касательно ситуации дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он выступил в Брюсселе на пресс-конференции и сообщил: вопрос с Белоруссией — весьма чувствителен.

"Я не думаю, что у кого-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел есть чёткий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнёрства", — приводит его цитату "Укринформ".

При этом, подчеркнул министр, Киев ведёт диалог и с ЕС, и с партнёрами (например, из "Ассоциированного трио"), и все стороны считают, что белорусские граждане определённо достойны более светлого будущего и более хорошей жизни.

"Мы находимся в диалоге с партнерами и Европейским Союзом относительно того, как действовать с режимом Александра Лукашенко в этом контексте. Но основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси"", — подчеркнул Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.