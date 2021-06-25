Действия властей Белоруссии в целом и Александра Лукашенко в частности вызывали сложности у Украины. Киев перестал понимать, как работать с Минском в контексте Восточного партнёрства (ВП).
Комментарий касательно ситуации дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он выступил в Брюсселе на пресс-конференции и сообщил: вопрос с Белоруссией — весьма чувствителен.
"Я не думаю, что у кого-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел есть чёткий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнёрства", — приводит его цитату "Укринформ".
При этом, подчеркнул министр, Киев ведёт диалог и с ЕС, и с партнёрами (например, из "Ассоциированного трио"), и все стороны считают, что белорусские граждане определённо достойны более светлого будущего и более хорошей жизни.
"Мы находимся в диалоге с партнерами и Европейским Союзом относительно того, как действовать с режимом Александра Лукашенко в этом контексте.
Но основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси"", — подчеркнул Кулеба.
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