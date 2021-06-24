Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 55 финансовых организаций. Большинство в списке занимают российские банки, среди которых "Сбербанк", ВТБ, "Россия" и другие.
Также в списке банки, которые осуществляют деятельность, в основном, в Крыму - РНК, Генбанк. Кроме того, под санкции попали "Центральный республиканский банк ДНР" и "Государственный банк ЛНР".
Кроме банков, в списке присутствуют платёжные системы "Юнистрим", "Колибри" и "Киви".
Указанным финансовым организациям запрещается:
Также будет произведена блокировка активов банков.
С полным перечнем финансовых организаций, в отношении которых введены санкции, можно ознакомиться на сайте президента Украины.
В указе говорится, что МИД Украины должен обратиться к США и ЕС с предложением ввести аналогичные санкции против российских банков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.