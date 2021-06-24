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Зеленский ввёл санкции против Сбера, ВТБ и ещё 53 российских банков

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 55 финансовых организаций. Большинство в списке занимают российские банки, среди которых "Сбербанк", ВТБ, "Россия" и другие. 

Зеленский ввёл санкции против Сбера, ВТБ и ещё 53 российских банков

Также в списке банки, которые осуществляют деятельность, в основном, в Крыму - РНК, Генбанк. Кроме того, под санкции попали "Центральный республиканский банк ДНР" и "Государственный банк ЛНР".

Кроме банков, в списке присутствуют платёжные системы "Юнистрим", "Колибри" и "Киви".

Указанным финансовым организациям запрещается:

  • предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии;
  • осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг;
  • приобретать ценные бумаги.

Также будет произведена блокировка активов банков.

С полным перечнем финансовых организаций, в отношении которых введены санкции, можно ознакомиться на сайте президента Украины.

В указе говорится, что МИД Украины должен обратиться к США и ЕС с предложением ввести аналогичные санкции против российских банков.

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Автор: Артём Пермяков
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