Будут последствия: Госдеп США оценил влияние РФ на Ливию

Работа России по Ливии имеет долгосрочные геополитические последствия для США. Хоть на текущий момент Триполи и не имеет того "веса" в плане поставок нефти и газа, который имел ранее, он всё ещё остаётся важным для всей мировой экономики звеном, считают в Госдепе США.

"Российское участие в Ливии превратило это сейчас в нечто, что имеет геополитические последствия для США, это [происходит] на южном фланге НАТО <…>. Они распространяют своё влияние на [страны] Африки к югу от Сахары", — указано в заявлении представителя Госдепа, распространённом пресс-службой ведомства.

Напомним, что Москва уже несколько раз напоминала: военных РФ в Ливии нет.

"Если там [в Ливии] и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства", — рассказал ранее Владимир Путин, цитату приводит РБК.

Между тем ранее по каналам Bloomberg проходила информация о "наёмниках", которых Россия якобы перебросила как в Ливию, так и ряд других стран Африки (в частности, в Судан и Анголу).

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