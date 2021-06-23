Путин рассказал про главную задачу ООН, "путь к хаосу" и "правила игры"

Ключевую для ООН задачу охарактеризовал российский лидер Владимир Путин. По его словам, организация как была ранее, так и остаётся на сегодняшний день фундаментом для системы международных отношений.

Путин рассказал про ООН, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности. Мероприятие стартовало 22 июня в российской столице, оно проводится ежегодно и позволяет поднять самые разные темы: от противоракетной обороны до вопросов терроризма. На него приглашают представителей как стран, так и организаций международного значения (например, ЛАГ и ICRC).

"В программу форума включены наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам", — указаны на сайте мероприятия слова Сергея Шойгу, министра обороны РФ.

"С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации — не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное — путь к хаосу и непредсказуемости", — сообщил Путин, приветствуя участников мероприятия.

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