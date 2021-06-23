"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС

Польша продолжает демонстрировать недовольство: на этот раз "под удар" попал Евросоюз. Над метаморфозами, которые происходят с объединением, уже смеются Москва и Пекин, считает польский политический журналист Якуб Пацан.

Пацан, который пишет для Tygodnik Solidarność, выступил на радиостанции Polskie Radio 24, где не поскупился на критику как Еврокомиссии, так и Евросоюза. По его мнению, и то, и то — "идеологические проекты".

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен [23 июня] назвала венгерский закон, запрещающий пропаганду смены пола и гомосексуализма среди подростков, "позором". Она также пригрозила Будапешту судебными мерами. Не совсем понятно, почему структуры ЕС всё больше вмешиваются во внутренние дела стран-членов, где решения принимают демократически избранные и легитимные правительства", — высказался Пацан.

Таким образом, продолжил журналист, Евросоюз постепенно становится не партнёрским сообществом, а скорее идеологическим проектом.

"Такие страны, как Китай, Россия и Турция, смотрят на это, смеются и потирают руки", — добавил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.