Польша продолжает демонстрировать недовольство: на этот раз "под удар" попал Евросоюз. Над метаморфозами, которые происходят с объединением, уже смеются Москва и Пекин, считает польский политический журналист Якуб Пацан.
Пацан, который пишет для Tygodnik Solidarność, выступил на радиостанции Polskie Radio 24, где не поскупился на критику как Еврокомиссии, так и Евросоюза. По его мнению, и то, и то — "идеологические проекты".
"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен [23 июня] назвала венгерский закон, запрещающий пропаганду смены пола и гомосексуализма среди подростков, "позором". Она также пригрозила Будапешту судебными мерами.
Не совсем понятно, почему структуры ЕС всё больше вмешиваются во внутренние дела стран-членов, где решения принимают демократически избранные и легитимные правительства", — высказался Пацан.
Таким образом, продолжил журналист, Евросоюз постепенно становится не партнёрским сообществом, а скорее идеологическим проектом.
"Такие страны, как Китай, Россия и Турция, смотрят на это, смеются и потирают руки", — добавил он.
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