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Кулеба назвал "тему номер один" на ожидаемых переговорах Байдена и Зеленского

Мир

О возможных переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его данным, процесс сейчас находится в точке «подготовки визита».

Кулеба назвал "тему номер один" на ожидаемых переговорах Байдена и Зеленского

Напомним, что ранее президент США обратился к своему украинскому коллеге с приглашением нанести визит в Белый дом уже в июле. Помимо прочих сведений, Кулеба объявил ключевую тему, которую обсудят президенты. Это, конечно же, урегулирование ситуации в Донбассе.

«Безусловно, тема дальнейшего привлечения Соединённых Штатов в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это будет тема номер один», — подчеркнул министр, выступая на «1+1».

При этом глава украинского МИД уверен: Штаты не только могут, но и хотят оказаться привлечёнными к мирному урегулированию вопроса. 

«Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы.

Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень чётко, что то, что он делает на границе - неприемлемо, то, что он делает в Украине - неприемлемо, и что он готов рядом сесть и проговорить эту ситуацию, а также все другие противоречия, которые есть между Соединёнными Штатами и РФ», - объяснил Кулеба.

 

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Зеленский хочет встретиться с Байденом лицом к лицу. О чем президенты не договорили по телефону
Автор: Константин Шапров
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