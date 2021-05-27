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Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Имя кандидата, победившего на выборах президента Сирийской Арабской Республики, назвал председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг.

Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии

Выборы президента прошли в Сирии 26 мая. Отмечалось, что из-за высокой активности граждан избирательные участки продлили свою работу на пять часов, чтобы дать возможность всем гражданам принять участие в волеизъявлении. В четверг, 27 мая, были подведены итоги голосования.

"Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан", — сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Сабаг в эфире телеканала Al Ekhbariya.

Выборы проходили на альтернативной основе, однако оппонентам действующего президента Сирии Башара Асада удалось набрать немного: Абдалла Саллюм Абдалла получил 1,5%, а Махмуд Ахмед Мураи — 3,3% голосов, уточнил Хаммуда Сабаг. Отдельно он отметил "высокую сознательность" граждан республики. По его словам, сирийский народ "показал, что полон решимости противостоять опасным вызовам".

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Автор: Людмила Черткова
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