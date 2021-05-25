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Турция вооружит Польшу боевыми беспилотниками

Мир

Польша закупит у Турции 24 ударных беспилотника. Таким образом Варшава станет пионером ЕС и НАТО, заключившим такой контракт с Анкарой.

Турция вооружит Польшу боевыми беспилотниками

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Контракт, анонсированный министром обороны Польши Мариушем Блащаком в минувшие выходные, был официально подтвержден во время визита президента Анджея Дуды в Турцию.

"Мы являемся одной из лучших трех-четырех стран в мире, — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой в Анкаре. — Мы очень рады поделиться опытом, возможностями и возможностями с нашим союзником по НАТО”, — сказал он, добавив, что продажа Варшаве двух десятков беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 "придаст импульс турецкой оборонной промышленности".

Дуда в ответ назвал Турцию "самым сильным союзником” своей страны в регионе и выразил уверенность, что вместе два государства смогут отразить любые "внутренние или внешние” угрозы, работая в рамках НАТО.

В ходе пресс-конференции с Дудой, Эрдоган также сообщил, что турецкие самолёты F-16 будут "скоро” будут развернуты в Польше НАТО для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Беспилотники ТБ2 использовались Турцией в ее военных операциях в Сирии и Ливии, а также во время конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорного Нагорно-Карабахского региона, в котором Анкара поддерживала азербайджанцев.
  • Оборудование ранее было продано Украине, Катару и Азербайджану.
  • Беспилотник Bayraktar TB2 оснащен радаром и системами наблюдения, а его вооружение включает в себя четыре "умных боеприпаса” с лазерным наведением.
  • При рабочей высоте около 5500 метров беспилотник якобы может развивать скорость до 220 км / ч и работать более суток без дозаправки.

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Автор: Ольга Лебедева
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