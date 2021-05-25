Польша закупит у Турции 24 ударных беспилотника. Таким образом Варшава станет пионером ЕС и НАТО, заключившим такой контракт с Анкарой.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Контракт, анонсированный министром обороны Польши Мариушем Блащаком в минувшие выходные, был официально подтвержден во время визита президента Анджея Дуды в Турцию.
"Мы являемся одной из лучших трех-четырех стран в мире, — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой в Анкаре. — Мы очень рады поделиться опытом, возможностями и возможностями с нашим союзником по НАТО”, — сказал он, добавив, что продажа Варшаве двух десятков беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 "придаст импульс турецкой оборонной промышленности".
Дуда в ответ назвал Турцию "самым сильным союзником” своей страны в регионе и выразил уверенность, что вместе два государства смогут отразить любые "внутренние или внешние” угрозы, работая в рамках НАТО.
В ходе пресс-конференции с Дудой, Эрдоган также сообщил, что турецкие самолёты F-16 будут "скоро” будут развернуты в Польше НАТО для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.
ДЛЯ СПРАВКИ
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