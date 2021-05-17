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Принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Мир

Если британская королевская семья причинила принцу Гарри столько несчастья, как он говорит, то ему стоило бы отказаться от титулов, связывающих его с семьёй.

Принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Такое мнение озвучили консультанты Букингемского дворца после очередных критических замечаний принца Гарри в адрес своей семьи. В частности, в одном из последних интервью он пожаловался на то, как к нему относился отец — наследник британского престола принц Чарльз. Гарри связал это с воспитанием в королевской семье и заявил, что ему "генетически передалось много боли и страданий".

"Герцог Сассекский потратил много времени, подчёркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на учреждение, которое, по его словам, причинило ему столько боли. Создаётся впечатление, что, если вам так не нравится этот институт, вам не следует иметь и титулы", — приводит The Times мнение одного из консультантов Букингемского дворца.

Однако ни сама королева Елизавета II, ни кто-либо другой из королевской семьи не станут оказывать давление на Гарри и его супругу Меган Маркл, чтобы заставить их отказаться от титулов, если они сами того не пожелают, уточняет издание.

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Автор: Людмила Черткова
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