Лидер грузинской оппозиции отправился за консультацией на Украину

Интересный визит согласовали грузинские политики: председатель "Единого национального движения" (ЕНД) Ника Мелия вместе с ещё несколькими представителями партии отправились на Украину. Цель поездки — пообщаться с Михаилом Саакашвили.

Как уточняет канал Formula, Саакашвили — основатель партии ЕНД, так что к главным целям поездки на Украину грузинских политиков относят проработку дальнейшего плана действий. Напомним, что ЕНД остаётся крупнейшей в Грузии оппозиционной партией.

"Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение", — уточнил Мелия перед вылетом для представителей Formula.

В ЕНД, к слову, всё ещё обсуждают вопрос дальнейшего бойкота парламента.

В Грузии ранее развернулся очередной политический кризис: ранее Мелия был арестован, однако 10 мая вышел под залог. Также до 27 апреля сохранялась сложная обстановка с парламентом: многие оппозиционные депутаты придерживались тактики бойкота.

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